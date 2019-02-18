Кадыров рассказал, почему находился на больничном

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что находился на больничном из-за простуды.

По словам Кадырова, после двухдневной инспекционной поездки в горы в сложных погодных условиях он "немного простудился".

— Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп, — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в это время у него в планах значились "важные командировки", поэтому назначил "временное исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и Чечня была представлена на этих серьёзных мероприятиях".

Также Кадыров сообщил, что в настоящее время у него нормальное самочувствие и с 16 февраля в полном объёме выполняет свои должностные обязанности.

Кроме того, глава Чечни посоветовал всем заниматься спортом, так как это поможет "быстро справиться с разными недугами".