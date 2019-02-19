Начальника отдела ФТС подозревают во взятке размером $140 тысяч

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС). Его подозревают в получении взятки в размере 140 тысяч долларов.

Как указывается в сообщении на сайте московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ, в феврале 2017 года представитель одной из коммерческих организаций подал на Александровский таможенный пост Брянской таможни декларацию, в которой была указана недостоверная информация.

По данным следствия, чтобы избежать конфискации товара, штрафов и возбуждения уголовного дела, владелец компании передал подозреваемому взятку в сумме 140 тысяч долларов.

Отмечается, что сейчас следователи совместно с сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ и УФСБ проводят обыски в помещениях ФТС РФ, а также ведут работу со свидетелями.