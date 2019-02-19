Спикер турецкого парламента Йылдырым подал прошение об отставке

Отмечается, что заявление было сделано на фоне выдвижения кандидатуры политика на пост мэра Стамбула.

Председатель Великого национального собрания Турции и экс-премьер министр страны Бинали Йылдырым заявил об уходе с занимаемого поста. Об этом он рассказал в ходе мероприятия с участием бывших председателей и депутатов парламента 27-го созыва.

— Первое, что я сделаю после этого мероприятия, — подам в ВНСТ прошение об отставке, — цитирует политика агентство Anadolu.

Кроме того, Йылдырым уточнил, что, пока 19 февраля не состоятся выборы нового председателя, его обязанности временно перейдут к депутату Джелалу Аднану.

Отмечается, что ранее Йылдырым сообщал о намерениях покинуть должность председателя в связи с выдвижением его кандидатуры на пост мэра Стамбула.