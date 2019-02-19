Популярный бренд оскорбил китайцев фотографией модели без макияжа

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Популярный бренд оскорбил китайцев фотографией модели без макияжа

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Фото: © Twitter / AndyVermaut

Испанский масс-маркетный бренд ZARA снял в рекламе модель с веснушками, тем самым оскорбив китайцев.

На фото крупным планом запечатлена китайская супермодель Ли Цзинвэнь рядом с девушкой европейской внешности. Они демонстрируют матовую и глянцевую помаду цвета бордо. Об этом сообщает SCMP.

Пользователей китайской социальной сети Weibo возмутило не отретушированное лицо Ли Цзинвэнь. Пользователи решили, что бренд ZARA глумится над китайцами, открыто показывая их "изъяны".

Представитель бренда ZARA выступил в защиту рекламы. Согласно его заявлению, у испанцев абсолютно другие стандарты красоты и они не планировали выставлять эту модель страшной. Также стало известно, что бренд обычно не ретуширует фото моделей, демонстрируя настоящее лицо девушек.

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