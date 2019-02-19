Пять диверсантов из Украины подорвались на минах при попытке проникнуть в ЛНР

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Пять диверсантов из Украины подорвались на минах при попытке проникнуть в ЛНР

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Фото: © РИА Новости

Пять украинских диверсантов подорвались на минном поле при попытке проникнуть на территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко.

Отмечается, что в диверсии участвовали 12 человек.

— При выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле. В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены, — приводит слова Марочко Луганский информационный центр.

По словам подполковника, украинские военные смогли эвакуировать троих пострадавших, тела ещё двоих остались на минном поле.

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