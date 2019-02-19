СМИ назвали четырёх кандидатов Трампа на должность постпреда США в ООН

Отмечается, что Администрация Белого дома в качестве запасного варианта также обсуждала кандидатуру дочери главы Белого дома Иванки Трамп, которая сейчас является его старшим советником.

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает на должность постоянного представителя США в ООН четверых кандидатов, сообщает агентство Bloomberg.

Как уточняется, в списке претендентов числятся экс-заместитель советника по нацбезопасности Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, посол в ФРГ Ричард Гренелл и бывший сенатор Джон Джеймс.

Отмечается, что администрация Трампа в качестве запасного варианта также обсуждала кандидатуру дочери главы Белого дома Иванки Трамп, которая сейчас является его старшим советником.

Напомним, ранее сообщалось, что после отставки Никки Хейли Дональд Трамп выдвинул Хизер Нойерт на вакантную должность, однако позднее она сняла свою кандидатуру.