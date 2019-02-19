Двое полицейских и террорист погибли при взрыве в Каире

Читайте также

Двое полицейских и террорист погибли при взрыве в Каире

0

Фото: © Twitter / FeritBatu

Двое сотрудников правоохранительных органов скончались и ещё трое получили ранения в результате взрыва, произошедшего рядом с мечетью аль-Азхар в Каире. Об этом сообщило МВД Египта.

Как уточняется, полицейские преследовали подозреваемого, однако не смогли предотвратить взрыв.

— Силы безопасности окружили его, и после того как террориста удалось задержать, было подорвано одно из устройств, находившихся при задержанном, — цитирует заявление ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что террорист также скончался.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×