Двое полицейских и террорист погибли при взрыве в Каире

Двое сотрудников правоохранительных органов скончались и ещё трое получили ранения в результате взрыва, произошедшего рядом с мечетью аль-Азхар в Каире. Об этом сообщило МВД Египта.

Как уточняется, полицейские преследовали подозреваемого, однако не смогли предотвратить взрыв.

— Силы безопасности окружили его, и после того как террориста удалось задержать, было подорвано одно из устройств, находившихся при задержанном, — цитирует заявление ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что террорист также скончался.