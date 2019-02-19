СМИ: Меркель встревожена из-за позиции США по проекту "Северный поток — 2"

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встревожена позицией США по "Северному потоку — 2", сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Меркель беспокоит агрессия со стороны Вашингтона в отношении газопровода, а также стремление Белого дома "рассорить" Германию с другими членами ЕС, такими как, например, Франция и Бельгия.

Напомним, "Северный поток — 2" будет проложен по дну Балтийского моря от России до Германии. Запустить его планируется до конца 2019 года. Ранее замминистра энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что "ещё не поздно помешать" строительству газопровода.