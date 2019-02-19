Трамп: В Венесуэле умирает социализм и рождается демократия

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Трамп: В Венесуэле умирает социализм и рождается демократия

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Фото: © Facebook/ Donald J. Trump

В Венесуэле умирает социализм и "возрождаются свобода и демократия". Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время выступления в Международном университете штата Флорида.

— Грядёт новый день в Латинской Америке. В Венесуэле и на всём Западе умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия, — цитирует Трампа CNN.

Глава Белого дома также отметил, что Штаты рассматривают все варианты по урегулированию ситуации в Венесуэле, однако надеются, что "республика придёт к демократии" мирным путём.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация о том, что с американской поддержкой оппозиция Венесуэлы планировала свергнуть президента страны Николаса Мадуро всего за день.

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