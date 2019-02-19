"Старый и толстый". Маша Распутина выгнала мужа из дома

Известная певица Маша Распутина выгнала из загородного дома своего супруга Виктора Захарова из-за его лишнего веса.

Как признался Виктор, Распутина уделяет вопросам питания большое внимание и в ультимативной форме сказала мужу худеть. Однако эта затея не увенчалась успехом и привела к громкой ссоре.

— Назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру, — рассказал супруг звезды 90-х в интервью изданию StarHit.

По его словам, съехав от Распутиной, он сел на диету.

— Теперь по утрам ем кашу, на обед и ужин — мясо или рыбу с овощами. Но, если честно, после её слов кусок в горло не лезет, — заявил Виктор.

Он также не исключил вероятность того, что с Машей Распутиной их отношения могут прекратиться.

— Боюсь, как бы Маша другого за это время не нашла… Тогда придётся разводиться, — констатировал супруг певицы.

Напомним, Маша Распутина вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова в 1999 году. Это второй брак певицы.