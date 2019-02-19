Мадуро заявил о намерении создать собственную систему вооружения в Венесуэле

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Мадуро заявил о намерении создать собственную систему вооружения в Венесуэле

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Фото: © Twitter /Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 18 февраля в ходе встречи с учёными сообщил, что намерен создать в стране свою систему вооружения. Трансляцию мероприятия вели в Periscope.

— Нам нужно твёрдое ядро для создания своей собственной системы вооружения, которую предусматривает концепция национальной обороны, — заявил он.

При этом венесуэльский лидер отметил, что страна обладает "хорошей системой вооружений для обеспечения защиты", включающей ракетные системы и системы противовоздушной обороны.

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