Мадуро заявил о намерении создать собственную систему вооружения в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 18 февраля в ходе встречи с учёными сообщил, что намерен создать в стране свою систему вооружения. Трансляцию мероприятия вели в Periscope.

— Нам нужно твёрдое ядро для создания своей собственной системы вооружения, которую предусматривает концепция национальной обороны, — заявил он.

При этом венесуэльский лидер отметил, что страна обладает "хорошей системой вооружений для обеспечения защиты", включающей ракетные системы и системы противовоздушной обороны.