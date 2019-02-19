Режим ЧС ввели в Нюрнберге из-за бомбы времён Второй мировой войны

В Нюрнберге власти объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как в районе Хёфен на западе города был обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой войны.

Вес опасной находки со взрывателем составил 250 килограммов.

Как сообщает агентство DPA, спасателями было эвакуировано восемь тысяч жителей близлежащих районов на время проведения работ по обезвреживанию бомбы сапёрами.

Также режим ЧС был объявлен в городе Фюрт, который расположен в семи километрах к западу от Нюрнберга.