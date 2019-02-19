"Потеряете всё". Трамп призвал венесуэльских военных поддержать Гуайдо

Американский лидер предостерёг их на случай, если они не изменят позицию и останутся верны действующему президенту Николасу Мадуро.

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал всех венесуэльских военных поддержать предложение Хуана Гуайдо об амнистии, иначе они рискуют "всё потерять". Заявление американского лидера прозвучало во время выступления в Международном университете Флориды.

Уточняется, что Трамп обратился к военным и предостерёг их на случай, если они не изменят позицию и останутся верны действующему президенту Николасу Мадуро.

— Если вы выберете это — для вас не найдётся безопасного убежища, так же, как и возможности отказаться от своего решения или избежать последствий. Вы потеряете всё, — передаёт слова президента США телеканал CNBC.

Как писал Лайф, Трамп также заявил, что рассматривает все варианты урегулирования венесуэльского кризиса. Вопреки его угрозам, ранее Конгресс США отказался от военного вмешательства.