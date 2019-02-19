Почти двести гостиниц в Крыму получили "звёзды"

Крымские гостиницы готовы к обязательной классификации. Об этом заявил глава Комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он отметил, что на территории полуострова аккредитовано семь организаций, наделённых полномочиями присваивать звёзды.

— На ценовую политику классификация никак не влияет. Владелец может сдавать номера за любую цену, независимо от присвоенной "звезды", но при этом турист будет понимать, на какие услуги он может рассчитывать, — приводит слова Черняка РИА "Новости".

Он также отметил, что добровольную классификацию, которая проводилась в регионе последние несколько лет, уже прошли 184 гостиницы. Восемь из них получили пять "звёзд".

По словам Черняка, классификация будет проводиться в два этапа. Сперва "звёзды" получат крупные объекты, потом средние и малые.

Напомним, 18 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новое положение о классификации гостиниц и обязал все объекты получить "звёзды".