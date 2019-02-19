Мать с ребёнком погибли после наезда машины на тротуаре во Владивостоке

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Мать с ребёнком погибли после наезда машины на тротуаре во Владивостоке

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Во Владивостоке не справившийся с управлением водитель Volvo выехал на тротуар и сбил семью из трёх человек. После этого он скрылся с места преступления.

Пострадавшие были госпитализированы, однако в больнице женщина и мальчик 2017 года рождения скончались от полученных травм. Врачи борются за жизнь отца семейства.

Как сообщает ТАСС, полиции удалось установить личность водителя, совершившего наезд на пешеходов. Он объявлен в розыск.

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