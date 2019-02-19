В Ираке женщина родила сразу семерых детей

В иракской провинции Дияла женщина родила сразу шестерых девочек и одного мальчика.

Как сообщает Daily Mail, 25-летняя жительница Ирака рожала естественным путём. Роды прошли успешно и в пресс-службе Департамента здравоохранения провинции подтвердили, что молодая мама и её малыши чувствуют себя хорошо.

Отмечается, что это беспрецедентный случай для страны.

Отец семейства признался, что супруги не планировали пополнение семейства, однако теперь у них десять детей.