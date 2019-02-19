Американские СМИ оценили российский "смертоносный" танк Т-90МС

По оценкам экспертов из США, его стоимость составит около 4,5 миллиона долларов, что на один-два миллиона дороже, чем Т-90С.

Российский танк Т-90МС, который является экспортной модификацией Т-90, имеет ряд важных улучшений и обладает хорошим экспортным потенциалом. Об этом пишет американский портал The National Interest.

Отмечается, что по сравнению с другим экспортным вариантом (Т-90С) новый танк имеет улучшенный тепловизор, цифровой компьютер и более мощный (1130-сильный) двигатель.

Автор статьи также добавил, что особенности Т-90МС подчёркивают его экспортный потенциал. Так, боевая машина оснащена пушкой 2А46, которая устанавливалась ещё на Т-90, а не более новой моделью. Несмотря на это, стоимость нового танка, по оценке портала, составит около 4,5 миллиона долларов за один экземпляр, что на один-два миллиона дороже, чем Т-90С.

При этом, как отмечается в материале, компания "Рособоронэкспорт" уже почти завершила сделку по поставке Т-90МС Египту и Кувейту.

Ранее Лайф публиковал видео с испытаний нового экспортного танка.