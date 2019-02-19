Беременная Меган Маркл тайно прилетела в США ради вечеринки

Герцогиня Суссекская Меган Маркл тайно приехала в Нью-Йорк, чтобы отметить скорое появление на свет своего первого ребёнка. Об этом сообщает журнал Harper’s Bazaar.

Как уточняется, 15 февраля супруга принца Гарри, впервые после свадьбы, приехала в США на несколько дней, чтобы отдохнуть, пройтись по магазинам и встретиться с друзьями.

— Эта поездка — замечательный шанс повидаться с близкими и провести немного времени в её любимом городе, — отметил источник из круга Меган, пожелавший не называть своё имя.

По его данным, поездка была запланирована ещё пару месяцев назад.

Отмечается, что вечеринка с участием Меган Маркл намечена на вечер 19 февраля.

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