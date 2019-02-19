Совфед и Заксовет Брунея подпишут меморандум о взаимопонимании

Совет Федерации РФ и Законодательный совет Брунея 19 февраля подпишут меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Заксовета Абдулом Рахманом Таибом в рамках своего официального визита в султанат.

— Рада, что мы с вами выполняем достигнутые договорённости и подпишем сегодня этот меморандум, — цитирует Матвиенко РИА "Новости".

Глава российского парламента также отметила необходимость укреплять торгово-экономические связи между двумя государствами, поскольку большой потенциал не реализован полностью.