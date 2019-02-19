СМИ: 16 американских штатов подали в суд на Трампа

В качестве ответчиков в иске кроме президента значатся министр финансов Стивен Мнучин, и.о. главы Пентагона Патрик Шэнахан и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Власти 16 американских штатов направили иск в окружной суд Калифорнии с целью оспорить решение президента США Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В качестве ответчиков в иске указаны сам Трамп, министр финансов Стивен Мнучин, и.о. главы Пентагона Патрик Шэнахан и министр внутренней безопасности страны Кирстен Нильсен.

Напомним, 15 февраля Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения, поскольку это позволит ему без согласия конгресса получить деньги на возведение стены на границе с Мексикой. Сразу после подписания президентом соответствующего указа иск против него подали землевладельцы Техаса, которые не хотят, чтобы строительство велось на их участках.