Минэкономразвития РФ оценило ущерб от ограничительных мер

Рекордсменом по числу ограничений стал ЕС, в список также попали Украина, Индия, Белоруссия, Турция, США, Австралия, Бразилия, Таиланд и Вьетнам.

В Министерстве экономического развития РФ оценили предполагаемый ущерб, который государство понесло от введения ограничительных мер (меры защиты рынка, нетарифные меры и санкции) со стороны других стран, отчет размещён на сайте министерства.

Как сообщили в ведомстве, на конец ушедшего года 62 страны ввели в отношении РФ 159 ограничительных мер, при этом предполагаемый ущерб от них составил $6,3 млрд.

Рекордсменом по числу ограничений стал Европейский союз (25), в список также попали Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9), Австралия (6), Бразилия (5), Таиланд (5) и Вьетнам (5).

Наибольший ущерб, как отметило министерство, нанесён ограничительными мерами со стороны ЕС (около $2,4 млрд). На втором месте по размеру предполагаемого ущерба США (около $1,1 млрд), на третьем — Украина ($775 млн). В десятку вошли также Турецкая Республика ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн), Китай ($174 млн), Мексика ($120 млн), Таиланд ($102 млн), Белоруссия ($42 млн).

Отмечается, что больше всего пострадали такие российские отрасли, как металлургия, химическая промышленность и сельское хозяйство.

В 2014 году на фоне конфликта на Украине ЕС ввёл санкции против РФ. Далее Запад несколько раз продлевал ограничительные меры, а их снятие увязал с выполнением минских соглашений. Москва ответила на это продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно подчёркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а введение мер считает контрпродуктивным.