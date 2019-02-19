Москвичи выбрали имя для ягнёнка, который родился на ВДНХ

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Москвичи выбрали имя для ягнёнка, который родился на ВДНХ

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Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

На выбор горожан было представлено пять имён: Любаша, Венера, Мирабель, Амура и Агапи.

Рождённую на "Городской ферме" на ВДНХ перед Днём всех влюблённых дочь эдильбаевского барана Елисея и длиннохвостой тонкорунной овцы Долли решили назвать Любашей. Об этом информирует официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Пользователи социальных сетей голосовали с 13 по 18 февраля. На выбор было представлено пять имен: Любаша, Венера, Мирабель, Амура и Агапи. За первый вариант свои голоса отдали 35% опрошенных.

<p>Фото: © Официальный портал мэра и Правительства Москвы</p>

В голосовании поучаствовало более трёх тысяч человек.

Внешне Любаша больше напоминает папу — длинношёрстного эдильбаевского барана тёмной масти, а вот выражение мордочки у неё такое же, как у мамы — длиннохвостой тонкорунной овечки. Навестить малышку могут все желающие каждый день, кроме понедельника. По будням — с 10:30 до 18:30, в выходные и праздники — с 10:30 до 19:30.

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