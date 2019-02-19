В Италии арестованы родители бывшего премьера

Супругов обвиняют в намеренном доведении до банкротства своих компаний и выписывании фальшивых счетов за несуществующие услуги.

Отец и мать бывшего премьера Италии Маттео Ренци помещены под домашний арест по делу о мошенничестве, информирует ANSA.

По данным итальянских следователей, Тициано Ренци и Лаура Боволи, которые занимались предпринимательством, намеренно доводили свои компании до банкротства с 2010 по 2013 год. Также супругов обвиняют в выписывании фальшивых счетов за несуществующие услуги.

Меру пресечения, избранную судом, бывший премьер-министр назвал "абсурдной".

Агентство отмечает, что расследование в отношении родителей Ренци не первое. Ещё когда политик возглавлял Правительство Италии, его отца подозревали в доведении до банкротства управляемого им издательства. Также он был замешан в скандале о распределении господрядов.

Оба дела тогда были закрыты за отсутствием состава преступления.