СМИ: Банки хотят включить вторичное жильё в льготную ипотеку для семей с детьми

С таким предложением выступили ВТБ, "Абсолют банк", "Транскапиталбанк", "Райффайзенбанк" и Московский кредитный банк.

Некоторые крупные банки предложили распространить льготную ипотеку для семей с несколькими детьми на готовую недвижимость. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в кредитных организациях.

О предложениях по расширению льготного ипотечного кредита изданию сообщили в ВТБ, "Абсолют банке", "Транскапиталбанке", "Райффайзенбанке" и Московском кредитном банке.

"Абсолют банк" направил в Министерство финансов письмо с предложением ещё в конце 2018 года, приводит издание слова главы правления организации Татьяны Ушковой.

"Транскапиталбанк" предложил ведомству распространить на готовое жильё также льготное рефинансирование уже существующих кредитов. Кроме того, в банке предлагают установить первичный взнос на вторичку в размере 15% вместо нынешних 20%, сообщил изданию глава дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко.

В пресс-службе Минфина РФ изданию пояснили, что применение этих мер пока не рассматривается.

Госпрограмма выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки со ставкой на уровне 6% годовых семьям, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребёнок, начала действовать с января прошлого года. Летом её распространили на семьи с четвёртым и последующими детьми.