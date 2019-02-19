Украина призвала отменить прокат российского фильма "Т-34" в США

Дипломаты Незалежной уверены, что кинолента "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию РФ в мире".

Посольство Украины в Соединённых Штатах Америки призвало местные кинотеатры отказаться от проката российской киноленты "Т-34". Пост об этом размещён в фейсбуке дипмиссии.

По мнению украинских дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала и Украина, применяя для этого историческую память о героях Второй мировой".

Посольство выразило благодарность представителям украинской общины в США, которые "остановили показы фильма "Т-34" в их городах", а также призвало "других активистов" присоединиться к процессу.

Дипмиссия также обнародовала список кинотеатров США, где планируется показ фильма.

Премьера "Т-34" прошла 1 января. По сюжету, оказавшись в плену во время ВОВ, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег. Он собирает экипаж и на легендарной "тридцатьчетвёрке" бросает вызов немецким танковым асам. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

"Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых лент за всю историю российского кино.