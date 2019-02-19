Минкомсвязь хочет оборудовать таксофоны сиренами

Таким образом предлагается оповещать жителей российских городов о чрезвычайных ситуациях.

Минкомсвязь РФ хочет оборудовать таксофоны сиренами, оповещающими жителей городов о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как рассказал изданию заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов, таксофоны могут также оборудовать системами голосового и визуального оповещения и стробоскопами. Деньги на реализацию проекта предлагается выделить из резерва универсального обслуживания — операторы связи ежегодно отчисляют в него 1,2% выручки.

По словам Иванова, конечное решение по запуску проекта пока не принято и, как следствие, окончательного варианта нового функционала таксофонов нет.

В свою очередь в Россвязи выразили поддержку этой инициативы, однако отметили, что модернизация таксофонов требует изменений в законодательстве.