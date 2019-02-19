"Дорогого стоит". Вышинский в день рождения поблагодарил Путина за поддержку

Он также заявил, что хочет выразить президенту России благодарность лично после того, как выйдет из тюрьмы.

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский в свой день рождения написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором поблагодарил его за поддержку.

— Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" — он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы, — приводит текст письма РИА "Новости".

В письме Вышинский отметил, что после ареста его отношение к Путину стало более личным. Также, по его словам, в первые же дни после ареста российский президент назвал происходящее "преследованием за выполнение профессионального долга" и обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель.

— У моего "дела" очевидная политическая подоплёка — в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ", — заключил Вышинский.

Во вторник, 19 февраля, Вышинскому исполняется 52 года.

Напомним, главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Его обвинили в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия.