Наезд машины на мать с ребёнком во Владивостоке попал на видео

Виновник ДТП удалился из социальных сетей и выкинул свой телефон, его разыскивает полиция.

Во Владивостоке местный житель, предположительно 36-летний Николай Т., сбил семью из трёх человек — отца, мать и их полуторагодовалого ребёнка. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

Женщина и ребёнок, получившие в результате ЧП крайне тяжёлые травмы, скончались в больнице. Мужчина остаётся в реанимации.

Виновник трагедии скрылся с места происшествия. Как стало известно Лайфу, он прибежал домой, собрал вещи и убежал. Он удалился из социальных сетей и выкинул свой телефон. Его разыскивает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.