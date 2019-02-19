В Совфеде предложили ограничить работу супермаркетов по выходным

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу супермаркетов по выходным. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

— Давайте сделаем как на Западе, в Германии например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу. — Прим. Лайфа) крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты, — сказал он.

Сенатор отметил, что магазины шаговой доступности и мелкие оптовые торговые точки работают и по выходным дням.