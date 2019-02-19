Арестован совладелец дома в Красноярске, где при взрыве газа погибли двое

Суд арестовал одного из владельцев дома в Красноярске, где при взрыве газа погибли два человека. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot.

— По версии следствия, Владимир Тарасов на участке, который был предназначен для строительства двухэтажного одноквартирного дома, построил многоквартирный. Ещё в 2016 году постройку должны были снести по решению суда, однако квартиры в доме незаконно продавались, — говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, при взрыве газа в жилом доме в Красноярске было полностью разрушено шесть квартир, ещё десять были разрушены частично. Под завалами были обнаружены тела двух погибших — 56-летней женщины и 57-летнего мужчины.

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