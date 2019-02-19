Прямая трансляция: Второй полуфинал конкурса "Лидеры России" в ЦФО

Второй полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" в Центральном федеральном округе открылся в Московской области. Лайф ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Полуфинал конкурса в ЦФО из-за большого количества участников разделён на две части. Из первого полуфинала в финальную часть "Лидеров России" вышли 33 человека из девяти регионов страны.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом АНО "Россия — страна возможностей". На сегодняшний день это самый масштабный и амбициозный конкурс для управленцев нового поколения, не имеющий аналогов в мире.