В Калифорнии более 15 человек застряли на канатной дороге над водой

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В Калифорнии более 15 человек застряли на канатной дороге над водой

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Сильный ветер привёл в действие автоматический выключатель, из-за чего кабинки с людьми оказались неподвижными.

В Калифорнии по меньшей мере 16 человек застряли на канатной дороге в парке развлечений SeaWorld в Сан-Диего. Об этом сообщает канал NBC San Diego со ссылкой на полицию.

— Мы поддерживаем связь с гостями... Все они находятся в безопасности, ожидая эвакуации, — говорится в заявлении представителей парка.

В полиции рассказали, что спасатели будут спускать людей по канатам в лодки. Среди пассажиров канатной дороги есть младенец.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за "взбесившейся" кабины на канатной дороге в Колумбии пострадали 25 человек.

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