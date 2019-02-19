В Калифорнии более 15 человек застряли на канатной дороге над водой

Сильный ветер привёл в действие автоматический выключатель, из-за чего кабинки с людьми оказались неподвижными.

В Калифорнии по меньшей мере 16 человек застряли на канатной дороге в парке развлечений SeaWorld в Сан-Диего. Об этом сообщает канал NBC San Diego со ссылкой на полицию.

— Мы поддерживаем связь с гостями... Все они находятся в безопасности, ожидая эвакуации, — говорится в заявлении представителей парка.

SD FIRE RESCUE: At least 16 people stranded on #SeaWorld gondolas. One is an infant another is paralyzed. Hear from a father & son stranded tonight on @nbcsandiego at 11 #NBC7 pic.twitter.com/JFlJyoFpNm — Omari Fleming (@OmariNBCSD) 19 февраля 2019 г.

В полиции рассказали, что спасатели будут спускать людей по канатам в лодки. Среди пассажиров канатной дороги есть младенец.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за "взбесившейся" кабины на канатной дороге в Колумбии пострадали 25 человек.