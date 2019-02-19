Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии достиг $10 млрд

Российский экспортёр примет участие в авиасалоне Aeroindia, в рамках которого представит более 200 образцов военной техники отечественного производства.

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии достиг 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьёзные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объёму контракты на поставку российской военной техники и её производство на национальных индийских предприятиях, благодаря чему портфель заказов компании в Индии достиг 10 миллиардов долларов, — рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он отметил, что Москва и Нью-Дели и дальше будут продолжать сотрудничество, в том числе в рамках программы Make In India. Также он добавил, что "Рособоронэкспорт" "высоко ценит" отношения с заказчиками из Индии.

"Рособоронэкспорт" примет участие в авиасалоне Aeroindia-2019, который пройдёт с 20 по 24 февраля на военной авиабазе в Бангалоре. В общей сложности экспортёр представит более 200 образцов военной продукции российского производства, в том числе истребитель МиГ-35, учебно-тренировочный самолёт Як-130, самолёт-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э).