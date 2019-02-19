Из московского парка "Зарядье" эвакуировали людей из-за "минирования"

Как отметил представитель экстренных служб Москвы, эвакуация людей происходила из различных зданий парка.

Около 300 человек эвакуированы из московского парка "Зарядье" из-за "минирования". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Из различных зданий парка из-за угрозы взрыва эвакуировали 300 сотрудников персонала Представитель экстренных служб

В российских городах в январе этого года прошла очередная волна сообщений и звонков о якобы минировании административных зданий и социальных объектов. Такая же ситуация была и ранее. Так, 11 сентября 2017 года начались массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров.

Как сообщали в ФСБ России, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов страны.