В московской гостинице незаконно поставили на учёт почти 3 тысячи иностранцев

Директор гостиницы в Архангельском переулке Москвы незаконно поставил на учёт 2755 иностранных граждан, при этом не предоставив им жилья. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

В ходе проведённой операции был задержан 34-летний мужчина, который оказался руководителем гостиницы. Было установлено, что с помощью специального программного обеспечения он зарегистрировал в гостинице около трёх тысяч иностранцев.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".