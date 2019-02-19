В московской гостинице незаконно поставили на учёт почти 3 тысячи иностранцев

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В московской гостинице незаконно поставили на учёт почти 3 тысячи иностранцев

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Фото © Pixabay

Директор гостиницы в Архангельском переулке Москвы незаконно поставил на учёт 2755 иностранных граждан, при этом не предоставив им жилья. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

В ходе проведённой операции был задержан 34-летний мужчина, который оказался руководителем гостиницы. Было установлено, что с помощью специального программного обеспечения он зарегистрировал в гостинице около трёх тысяч иностранцев.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

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