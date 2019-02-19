Два космических туриста отправятся на МКС до конца 2021 года

Государственная корпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures заключили контракт на полёт двух космических туристов на Международную космическую станцию (МКС) до конца 2021 года. Об этом информирует госкорпорация в своём твиттере.

"Роскосмос" и компания Space Adventures подписали контракт об осуществлении краткосрочных полётов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле Сергей Костенко

Личности кандидатов на полёт пока не раскрываются.

"Роскосмос" и Space Adventures сотрудничают в области космотуризма с 2001 года, когда на орбиту отправился первый космический турист. Всего за это время в космосе по программе космического туризма побывало семь человек, а Чарльз Симони посетил МКС два раза, отметили в"Роскосмосе".

Заключение контракта позволит дополнительно загрузить производственные мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и другие предприятия промышленности. Предприятия уже приступили к созданию корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полёта туристов. Выполнение всех работ будет проводиться за счёт средств космических туристов, подчеркнули в корпорации.