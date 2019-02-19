Российские учёные разработали датчики вибрации без свинца

Подобное изобретение позволит производителям, работающим на европейском рынке, выполнить введённую в ЕС директиву.

Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") разработали датчики вибрации, которые могут быть пригодны для космических аппаратов и приборов диагностики состояния зданий и мостов. Результаты работы опубликованы в журнале Sensors.

Разработка уникальна тем, что создана без свинца, при помощи экологичного кристалла ниобата лития. Как отметил сотрудник кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ "МИСиС" Илья Кубасов, подобное изобретение позволит производителям, работающим на европейском рынке, выполнить введённую в ЕС директиву по постепенному избавлению от свинца.

— Датчики вибрации могут использоваться в устройствах диагностики состояния зданий и мостов, так как позволяют своевременно обнаружить любые опасные вибрации, принять меры и эвакуировать людей, — рассказал Кубасов РИА "Новости".

Принцип работы датчика заключается в пьезоэлектрическом эффекте, когда соответствующий элемент деформируется при приложении к нему вибрации и отправляет специальный сигнал-уведомление.