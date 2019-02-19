Захарова назвала шантажом обращение Трампа к венесуэльским военным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шантажом обращение президента США Дональда Трампа к венесуэльским военным. Об этом она написала в своём фейсбуке.
— Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу, — написала Захарова.
Ранее Трамп призвал венесуэльских военных поддержать предложение Хуана Гуайдо об амнистии, иначе они рискуют "всё потерять". Президент США предостерёг их на случай, если они останутся верны действующему президенту Николасу Мадуро, не изменив своей позиции.
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