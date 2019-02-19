"Нормальное явление". В ФАС объяснили, почему цены на продукты должны расти

По словам замглавы службы, покупатели должны понимать, что развитие производства просто невозможно при низких ценах.

Стоимость продуктов должна расти, иначе производители товаров не смогут получать адекватную прибыль и, соответственно, вкладываться в развитие производства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Цыганова.

По его словам, покупатели должны понимать, что развитие производства просто невозможно при низких ценах. Цыганов отмечает, что корректировка цен (сначала их снижение, а потом повышение) — это "нормальное явление для рыночной экономики". По его словам, ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на карательный сговор.

По данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, а мясо и птица — на 9,7%. Цыганов пояснил, что подорожание вызвано активным развитием этого сектора, и благодаря этому Россия обеспечила себя на более чем 100%.

В условиях нормально действующей экономики, как отметил замглавы ФАС, естественным следствием этого стало понижение цен.

Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого годов радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу сказал замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Бесконечно эта ситуация, по словам чиновника, продолжаться не может, и компании должны отдавать долги, которые были взяты на развитие производства.

— В убыток себе никто работать не собирается, — сказал он.