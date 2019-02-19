Космическим туристам предложат полёт по маршруту Гагарина

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Космическим туристам предложат полёт по маршруту Гагарина

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Космическим туристам предложат облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём твиттере.

— Запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса, — написал Рогозин.

"Роскосмос" и американская компания Space Adventures заключили контракт на полёт двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.

Рогозин отметил, что это первый контракт на полёт космонавтов-любителей после десятилетнего периода отсутствия туристов на борту МКС.

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