Космическим туристам предложат полёт по маршруту Гагарина

Космическим туристам предложат облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём твиттере.

— Запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса, — написал Рогозин.

Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.

Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса. https://t.co/4uIZUJwYWB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 февраля 2019 г.

"Роскосмос" и американская компания Space Adventures заключили контракт на полёт двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.

Рогозин отметил, что это первый контракт на полёт космонавтов-любителей после десятилетнего периода отсутствия туристов на борту МКС.