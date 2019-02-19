Космическим туристам предложат полёт по маршруту Гагарина

Космическим туристам предложат облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём твиттере.
— Запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса, — написал Рогозин.
Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 февраля 2019 г.
Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса. https://t.co/4uIZUJwYWB
"Роскосмос" и американская компания Space Adventures заключили контракт на полёт двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.
Рогозин отметил, что это первый контракт на полёт космонавтов-любителей после десятилетнего периода отсутствия туристов на борту МКС.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени