Авиапассажиры в России смогут использовать электронный посадочный талон, который выдаётся при онлайн-регистрации на рейс. Соответствующий приказ Минтранса зарегистрирован Министерством юстиции.
Воспользоваться им можно будет при наличии информационной системы, которая включает в себя базу досмотра, а также специального устройства, способного сканировать штрих-код.
О возможности использования электронного талона авиакомпании будут обязаны уведомить пассажиров или разместить данную информацию на своём сайте.
При этом останется возможность самостоятельно распечатать бумажную версию документа и использовать её.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени