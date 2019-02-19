Медали, ордена и звёзды. В честь 23 февраля Москву украсят 450 плакатов

Праздничные плакаты разместят на остановках и рекламных щитах, а на Новом Арбате покажут поздравительные ролики.

В честь Дня защитника Отечества Москву украсят около 450 плакатов с поздравлениями и эмблемой Армии России. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Их разместят на остановочных павильонах, рекламных щитах и афишных тумбах. Также в украшении города будут задействованы медиафасады домов на Новом Арбате и здания Центрального телеграфа — там будут показаны поздравительные видеоролики и тематические плакаты. На Тверской улице будет включена праздничная подсветка.

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства города Москвы, медиафасады будут задействованы с 22 февраля с 17:57 по местному времени. Кроме того, возле здания Государственной Думы РФ появится панно с 12 флагштоками и триколорами.

Как ранее писал Лайф, в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве станет полностью бесплатной. Синоптики же пообещали москвичам суровую погоду 23 февраля.