В Австрии предсказали конец монополии Украины на транзит газа

Глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung предсказал конец монополии Украины на транзит газа после запуска "Северного потока — 2".

По его словам, запуск газопровода не позволит странам Восточной Европы устанавливать высокие цены на транзит топлива, что может стать позитивным моментом с точки зрения конкуренции.

Однако пренебрегать Незалежной не получится, так как Европе нужно будет больше газа из-за отказа от атомной энергии и угля, а потому энергетические компании будут рассматривать все возможные маршруты доставки газа.

Зеле также подчеркнул, что Россия и ЕС смогут найти баланс в энергетическом вопросе, и напомнил, что Россия на протяжении более полувека является надёжным поставщиком голубого топлива в страны Евросоюза.

Украина всячески выступает против строительства и запуска газопровода "Северный поток — 2". Ранее в Киеве усмотрели угрозу для ЕС в случае строительства магистрали, а вскоре призвали остановить Россию.