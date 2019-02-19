На Сахалине наказали работников порта, которые прятали угольную пыль под снег

Чёрный слой на сугробах появился из-за перемещения угля со склада на площадку у причала.

Работников, которые замаскировали угольную пыль слоем снега, наказали, заявил гендиректор Невельского морского порта Максим Перепеляк.

— 16 февраля береговые работники порта должны были... снять слой снега с осевшей на нём угольной пылью, загрузить в спецтехнику и увезти на территорию предприятия. Однако бригада решила упростить себе задачу и просто перекопала снег. Действия попали в камеру наружного наблюдения и в социальные сети, поэтому мы сразу нашли нарушителей трудовой дисциплины и наказали, — приводит РИА "Новости" слова Перепеляка.

По словам генерального директора, чёрный слой на сугробах появился из-за перемещения угля со склада на площадку у причала. Больше всего от пыли пострадала Рыбацкая улица, примыкающая к порту.

— В порту перераспределяется оставшийся уголь из Смирныховского района. Процесс займёт ещё 4–5 дней, в течение которых топливо будет вывезено и загружено в балкеры, — отметил Перепеляк.