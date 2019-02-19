Сын Децла назвал аферистом журналиста, который хочет снять фильм о рэпере

Отец Децла Александр Толмацкий и сын рэпера Тони отреагировали на идею журналиста Романа Супера снять документальный фильм об артисте.
— Да, я в курсе. Я читал об этом, — сказал Александр Толмацкий в разговоре с "360", уточнив, что Роман с ним не связывался.
В свою очередь, сын Децла в своём инстаграме высказался резко против инициативы журналиста и назвал его аферистом.
— Этот аферист считает, что имеет право на сбор средств на документалку о моём отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с отцом интервью (которым мой папа был, кстати, недоволен), — написал Тони.
Сын рэпера рассказал, что Роман Супер спрашивал разрешения только у Александра Толмацкого, который, по словам Тони, не имеет в этой ситуации никакой "власти".
Ранее Роман Супер сообщил о запуске краудфандинговой кампании на создание документального фильма о Децле и о том, что на проект требуется 3,5 миллиона рублей.
Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля после своего концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени