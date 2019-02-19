Не сделала скидку. Под Новосибирском мужчина убил швею

Злоумышленник нанёс женщине около 30 ножевых ранений, похитил деньги, еду и скрылся с места преступления.

Житель Новосибирской области убил швею за отказ предоставить скидку за пошив шапки и перчаток. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 17 февраля, в городе Черепаново. Местный житель пришёл к швее, чтобы получить скидку на перчатки и шапку, но получил отказ. Тогда мужчина достал нож и нанёс ей три удара в грудь и 24 — в спину. Женщина скончалась на месте от полученных ранений, а злоумышленник, похитив деньги, видеокамеру и еду, скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали. Как выяснило следствие, ранее он был судим за совершение убийства с особой жестокостью.

В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. Следствие настаивает на заключении его под стражу.