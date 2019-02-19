Лайнер UTair сел во Внуково с лопнувшим лобовым стеклом

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Лайнер UTair сел во Внуково с лопнувшим лобовым стеклом

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Boeing 737-500 авиакомпании UTair приземлился в московском аэропорту Внуково с лопнувшим лобовым стеклом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл на высоте 10 километров вечером 18 февраля. Лайнер, выполнявший рейс из Сыктывкара, начал снижение. В этот момент перед вторым пилотом лопнул внешний слой стекла.

Пострадавших в результате инцидента нет, самолёт смог благополучно приземлиться во Внуково. Сейчас состояние "боинга" оценивают специалисты.

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