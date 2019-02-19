И только на завтрак. Диетолог рассказала, сколько блинов можно есть на Масленицу

Россиянам рекомендовано съедать не более трёх блинов в день на Масляной неделе, а если с жирной начинкой, то лучше ограничиться вообще одним. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на врача-диетолога ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталью Денисову.
По словам специалиста, блины являются калорийным и тяжёлым для пищеварения блюдом — на 100 граммов продукта приходится 190–200 килокалорий. Точная цифра зависит от того, из какой муки приготовлены блины.
— Больше двух-трёх блинчиков в день лучше не есть, а если с какой-нибудь жирной рыбой или мясом, то и одного блина вполне достаточно, — сказала диетолог.
Денисова также порекомендовала есть блины на завтрак, а не на ужин, чтобы в течение дня израсходовать полученные калории. Однако не советует есть блины с чем-то жирным или сладким, к примеру сметаной или маслом. Икра, кстати, тоже не подойдёт в качестве начинки.
— Икра, как жировой продукт, также не подходит в качестве начинки. Если очень хочется, можно себя немного порадовать, но не злоупотреблять, — отметила диетолог.
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