На YouTube-канале Mortal Kombat запустили шоу в стиле "Разрушителей легенд"

В первом опубликованном эпизоде стало известно, можно ли заморозить и разбить человеческую голову.

Веб-сериал The Science of Mortal Kombat ("Наука Mortal Kombat") представляет собой совместную работу авторов игры Mortal Kombat и создателей интернет-шоу Because Science сайта Nerdist.

В каждой серии ведущий Кайл Хилл должен будет выяснить, можно ли повторить некоторые приёмы игры в реальной жизни. Первый эпизод посвящён "фаталити" Саб-Зиро. Этот персонаж замораживает отрубленную голову противника в руках и разбивает её на куски кулаком.

Приём проверили на муляже головы человека. Она была выполнена из баллистического желатина с искусственным черепом внутри. Муляж поместили в жидкий азот (температура — минус 196 градусов), а затем боец UFC Дэниель Кормье нанёс удар по объекту и разрушил его.