В Японии пояснили, чем чревата для граждан широкая талия

В отделе проблем метаболизма Министерства труда, здравоохранения и соцобеспечения Японии пояснили, что в государстве не считается незаконным иметь талию более 90 см, сообщает РИА "Новости".

— Никаких штрафов за превышение размера талии в Японии для физлиц нет, — сказали агентству в министерстве.

В ведомстве отметили, что при превышении нормы талии мужчинам и женщинам рекомендовано проконсультироваться у медиков, поскольку от этого будет зависеть государственная субсидия на медстраховку.